Sousa elegge un azzurro come suo ideale di gioco, anzi due

Paulo Sousa, ex calciatore ed allenatore, ha parlato oggi in un’intervista a Il Mattino, dove fra le altre cose ha sottolineato le qualità del centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, e del neo acquisto azzurro Giacomo Raspadori.

Un giocatore del Napoli che sarebbe perfetto per il suo ideale dì gioco?

«Lobotka, perché è un ottimo regista anche se dovrebbe osare qualche lancio in profondità in più. E poi mi piace tanto Raspadori. Porta gol alla squadra e può giocare tra le linee perché ha grande mobilità e ottima accelerazione. Si muove senza palla, per me è un giocatore top».

Tratto dalle pagine de Il Mattino