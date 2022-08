Sollazzo, giorn.: “Per ADL sarebbe la mandrakata perfetta vendere a 100 milioni Osimhen”

Boris Sollazzo, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio 24 nel corso di Tutti Convocati. Cristiano Ronaldo al Napoli e Victor Osimhen al Manchester United per 100 milioni, lo faresti? “Hai costruito per due mesi e mezzo un progetto e poi lo butti nella spazzatura con uno che gioca solo per sè e i suoi record. Io non lo farei. ADL vuol vendere e sarebbe la mandrakata perfetta vendere a 100 milioni Osimhen e prendere Ronaldo che ti fa conoscere ovunque, ma probabilmente pretenderebbe che tutto sia legato a lui, non farebbe crescere gli altri giocatori”.