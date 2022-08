In casa Napoli, in attesa di capire se l’affare o il sogno Ronaldo, potrà concretizzarsi, si pensa anche alla questione Keylor Navas. Sul portiere del Psg c’è un cauto ottimismo per la chiusura della trattativa, tanto che probabilmente si potrebbe chiudere il tutto ad inizio settimana. Ovviamente in caso di arrivo dell’estremo difensore costaricense, si valuterà poi il futuro di Alex Meret, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio.

La Redazione