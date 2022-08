SERIE B FEMMINILE – Ingrid Wilma Andersen nuovo rinforzo per il Trento

La prima giocatrice straniera del Trento Calcio Femminile è la svedese Ingrid Wilma Maria Andersson, classe 1998. Wilma gioca difensore centrale e farà valere la sua esperienza e i suoi centimetri (1.86 m). Wilma la scorsa stagione ha giocato nello Spezia in serie C.

Ecco le sue prime parole: “Ho scelto il Trento Calcio Femminile perché quando ho parlato con il mister mi ha descritto la squadra come gruppo unito che punta a fare sempre il meglio possibile. Mi è subito sembrata una bella sfida e spero di poter aiutare la squadra il più possibile.“

“Quest’anno al Trento spero di crescere anche come giocatrice e persona. Dopo i primi giorni, tutte le ragazze, lo staff e i dirigenti sono stati tutti molto gentili e disponibili. Questa sarà una stagione difficile, la prima in serie B. Ci sono molte buone squadre in questo campionato e ogni partita sarà una battaglia. Faremo del nostro meglio in ogni partita e speriamo che alla fine sia sufficiente!“

Välkommen Wilma!

Fonte: trentocalciofemminile.it