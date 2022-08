Serie A – Milan-Bologna 2-0, anche i rossoneri in cima alla classifica, il tabellino

Grazie al successo sul Bologna il Milan aggancia in vetta alla classifica a quota sette punti, Lazio, Torino e Roma. La squadra di Pioli gioca una partita di dominio e sblocca la gara già nel primo tempo con Leao servito alla perfezione da De Ketelaere alla prima da titolare in Serie A. Nella ripresa il Bologna ci prova ma si sbilancia. Leao si trasforma in uomo assist per Giroud che in semirovesciata batte Skorupski e chiude il match. Sky Sport

MILAN-BOLOGNA 2-2, IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (38′ st Gabbia), Theo Hernandez (30′ st Ballo-Touré); Tonali, Bennacer (17′ st Adli); Messias (17′ Saelemaekers), De Ketelaere (17′ st Pobega), Leao; Giroud. A disposizione: T?t?ru?anu, Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kjær, Bakayoko, Pobega, Adli, Brahim Díaz, Saelemaekers, Rebi?, Origi. All. Pioli.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Lucumì, Medel (29′ st Bonifazi), Soumaoro; Kasius, Schouten (39′ Ferguson), Vignato (17′ st Soriano), Dominguez (17′ st Aebischer), Cambiaso; Barrow (17′ Sansone), Arnautovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Amey, Angeli, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiann?s, Mbaye, Sosa, Aebischer, Ferguson, Urbanski, Sansone, Soriano, Raimondo. All. Mihajlovic.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

MARCATORI: 21′ pt Leao, 13′ st Giroud

NOTE: Ammoniti: Calabria, Adli (M), Schouten (B) Recupero: 1′ pt, 3′ st