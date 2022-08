SERIE A – Juventus-Roma 1-1, non basta ai bianconeri la prestazione, Abraham “salva” i giallorossi

Questo pomeriggio all’Allianz Stadium, si è giocato lo scontro al vertice tra la Juventus e la Roma, valevole per la terza giornata di campionato. I bianconeri partono fortissimi e passano con una punizione magistrale di Vlahovic, traversa e rete, imparabile per Rui Patricio. I giallorossi fanno fatica a reagire, anzi subiscono il raddoppio con Locatelli, ma il VAR ferma tutto per il mani di Vlahovic a centrocampo. Ancora la squadra di casa a fare la partita e ci prova Cuadrado, blocca a terra il portiere portoghese. Nella ripresa calano i ritmi e gli ospiti sembrano entrare con un piglio diverso. Abraham sfiora il pari con lo stop in area e calcia, palla bloccata da Szceszny. L’ex punta del Chelsea però pareggia di testa, ma la perla è l’assist in rovesciata dell’ex Dybala che viene beccato dai fischi che piovono dagli spalti. La Roma nel finale addirittura sfiora la vittoria, ma la Juventus si salva in extremis dalla mischia. Un punto che sa di beffa per i bianconeri che non hanno chiuso la gara, mentre Mourinho tira un sospiro di sollievo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Rabiot (13′ st Zakaria), Locatelli (41′ st Rovella), Miretti 7 (32′ st Milik); Cuadrado (32′ st McKennie), Vlahovic (41′ st Kean), Kostic. Allenatore: Allegri

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (1′ st El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp (17′ st Celik), Cristante, Matic, Spinazzola (1′ st Zalewski); Dybala (32′ st Kumbulla), Pellegrini (45’+3 st Bove); Abraham. Allenatore: Mourinho

Arbitro: Irrati

Marcatori: 2′ Vlahovic (J), 24′ st Abraham (R)

Ammoniti: Locatelli, Kostic (J), Cristante (R)