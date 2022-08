Ronaldo sul mercato richiama i saldi di fine stagione

Il modo in cui è stato offerto richiama i saldi di fine stagione – per intenderci: tutto fuori -, ma la seta è pregiata e i costi della suggestione – al momento va catalogata così – spaventosi. Da grande griffe, da maison: venghino signori; però pagateci caro. Molto caro: Jorge Mendes ha prospettato il prestito del trentasettenne mito Cristiano Ronaldo al Napoli, soluzione che gli garantirebbe anche la gioia smarrita della Champions, e in cambio ha aggiunto l’idea di trasferire al Manchester United, il ventitreenne Victor Osimhen. De Laurentiis, incalzato da mesi dal vecchio amico Jorge e già nel 2018 tentato dall’operazione prima della Juve, questa volta s’è fermato a riflettere nel nome del calcio, degli affari, del marketing, del merchandising e dell’immagine. Ovvero: parliamone, ma sia chiaro che l’80-85% dei 24 milioni di stipendio dovrebbero essere pagati dal Manchester e che il cartellino di Osi vale 130 milioni di euro. Già, Osimhen: in questa fase non c’è una trattativa perché non c’è un’offerta.

Fonte: CdS