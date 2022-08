Ronaldo in cerca di “sistemazione” e cifre monstre per Osimhen

Quel furbone di Jorge Mendes è tornato a solleticare le frenesie economiche del Napoli: 140 milioni per Victor Osimhen inserendo nell’operazione uno scambio galattico con l’ex Pallone d’oro, Cristiano Ronaldo. Uno scambio, si fa per dire: perché lo United sarebbe disposto a pagare persino lo stipendio al Napoli. E per intero. Vero, non vero, fantamercato… In ogni caso, Mendes starebbe facendo i conti senza l’oste principale, ovvero proprio Osimhen. Il suo agente Roberto Calenda, in sintesi ha detto un secco No, anche perchè decide Osimhen dove andare a giocare. Certo, le cifre che vengono ipotizzate sarebbero impossibili da respingere al mittente da parte di De Laurentiis. Ma fino ad adesso, nulla si è concretizzato. Il povero Ronaldo questa estate viene trattato come una specie di reietto, Mendes sta quasi mendicando una sistemazione per il fenomeno portoghese. La cosa che più impressiona, però, è che, per il bomber nigeriano, si ipotizzino cifre attorno ai 150 milioni di euro.

Il Mattino