RIVIVI IL LIVE – Conferenza stampa di Luciano Spalletti (27/08/2022): “Cristiano? Niente di concreto”

Rispetto all’anno scorso quali distrazioni vorrebbe non vedere?

“L’anno scorso abbiamo pagato degli episodi e dobbiamo essere attenti affinchè quegli episodi non avvengano. Bisogna stare attenti, sarà il particolare a fare la differenza”

La Fiorentina è la prima big che affrontate, che attegiamento si aspetto dalla squadra?

“Mi aspetto lo stesso atteggiamento delle scorse partite e delle migliorie sull’impatto fisico”.

Che momento sta vivendo Fabian, in porta quali sono le gerarchie?

“Con Fabian ho parlato e dipende dalla volontà del calciatore. Sui portieri, io durante la settimana faccio le mie valutazioni. Il portiere ormai è un ruolo come altri, si può sostituire da una partita all’altra”.

Che difficoltà ha la partita di Firenze e che ricordi le suscita?

“Le difficoltà sono tante, perchè la Fiorentina fa parte di quel condominio di cui parlavamo l’anno scorso. La scorsa stagione ci hanno messo in difficoltà, è una squadra con impatto fisico e diventa fondamentale muovere velocemente la palla per creare spazi. Sia noi che loro siamo in condizione. Il mio ricordo di Firenze è una roba da spaccacuori perchè da bambino andavo sempre a vedere la Fiorentina essendone tifoso. Sarà un’emozione tornare lì”.

Come procede l’inserimento di Ndombele?

“Nonostante si sia allenato un pò a parte, ha fatto vedere di essere in condizione. Ha la modernità di gioco e si accorge subito dove andrà la palla”.

Cosa ne pensa dello scambio Osimhen-Ronaldo?

“Quando si parla di questi calciatori tutto è fattibile. Noi dobbiamo prendere in considerazione i calciatori che abbiamo. Osimhen a Firenze sarà il protagonista”.

Osimhen le sembra turbato per le voci?

“Osimhen è sempre lo stesso. Per lui è sempre mercato aperto perchè è un calciatore forte. Il rischio di una distrazione con calciatori come Osimhen si corre sempre“.

Nella sua collezione di maglie, quella di Cristiano come ci starebbe?

“Chiunque vorrebbe avere le maglie di Cristiano. Tuti vorrebbero allenare Cristiano Ronaldo, però come ha detto il procuratore, non c’è nessuna trattativa, per cui si prendono in considerazione le cose che possono accadere, la vedo dura. Non c’è niente di concreto”.

Domani sera il Napoli affronterà allo stadio “Franchi” la Fiorentina nel primo scontro diretto della stagione, fischio d’inizio ore 20,45. Oggi pomeriggio il tecnico di Certaldo Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alle ore 14,45 dove presenterà la sfida contro i toscani di mister Vincenzo Italiano e inevitabilmente si parlerà di mercato arrivato alle fasi finali. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

