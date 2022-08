PRIMAVERA 1 – Il Torino sbanca Bergamo, netto successo della Juventus

Dopo la giornata di ieri, dove non sono mancate le sorprese, anche oggi il campionato Primavera 1 ha avuto il risultato che nessuno si aspettava. Il Torino sbanca Bergamo per 2-3. Pari spettacolare tra l’Inter e il Cagliari per 2-2. Netta vittoria della Juventus per 4-0 contro l’Udinese, infine successo a fatica del Sassuolo contro il Verona per 3-2.

Risultati Primavera 1

Atalanta-Torino 2-3

Inter-Cagliari 2-2

Juventus-Udinese 4-0

Sassuolo-Verona 3-2

A cura di Alessandro Sacco