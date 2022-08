Navas, il problema è la buonuscita: si potrebbe riparlarne a gennaio

Fabian Ruiz è atteso a Parigi nella giornata di lunedì. Le due società stanno smussando gli ultimi angoli in merito alle modalità di pagamento, ma la conclusione di quest’affare non sblocca l’altra operazione che interessa il Napoli, ovvero l’arrivo in azzurro di Keylor Navas. Lo riferisce Ciro Venerato al Tg Sport. Il “problema” sarebbe rappresentato dal non volere, da parte dei parigini, corrispondere una buonuscita “importante” al portiere. Il Napoli è disponibile ad offrigli un biennale da 3 milioni netti, ma c’è una differenza (al netto) di 12 milioni che il PSG dovrebbe versare al giocatore. Ad oggi gli incontri tra gli interessati non sono andati a buon fine, resta da capire se lunedì o martedì il pressing di Jorge Mendes farà breccia e vedremo se Navas arriverà in questa sessione di mercato o a gennaio.