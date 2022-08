Navas a Parigi fino a gennaio, ma il Napoli si muoverà sul gong

Fabian partirà per il Psg la prossima settimana. Il Napoli e i transalpini sono d’accordo quasi su tutto. Lo spagnolo ha capito che è inutile puntare. Firmerà un quadriennale da 4,5 milioni. Intanto, De Laurentiis non molla Navas. Ma l’ultimo vertice tra gli uomini di Mendes e il ds del Psg, Campos, si è concluso molto male. Navas non vuole fare sconti, anche perché si considera maltrattato dall’atteggiamento della società francese. Navas e Mendes: nessuno vuole perdere soldi in questa operazione e anche qui il Napoli è stato chiaro: oltre i 5 milioni non vuole e non può spingersi (la stessa quota di stipendio che viene pagata per Ndombele). L’ idea è quella della rescissione, ma per il portiere, il totale, in ogni caso, deve sempre fare 18 (i suoi due anni di contratto). Per questo motivo, mancando l’intesa economica, Navas si prepara a restare a Parigi fino alla riapertura del mercato, a gennaio. Per questo il Napoli aspetta di arrivare al gong, ovvero tra mercoledì e giovedì. Staremo a vedere.

Il Mattino