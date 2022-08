Le due facce degli allenatori. Galtier convoca Navas, Spalletti lascia a casa Fabian

CONVOCATO. E allora, da Cristiano a Navas: e in mezzo lui, il signor Jorge. Il manager di entrambi che da un lato ha candidato Ronaldo alla maglia azzurra e dall’altro deve lavorare al fianco di DeLa per facilitare e velocizzare l’accordo tra Keylor e il Psg. La questione è arcinota, complessa e delicata e per questo intrappolata nella ragnatela dei tempi lunghi: il portiere della Nazionale della Costa Rica non ha intenzione di rinunciare ai 18 milioni netti di stipendio garantiti dal suo contratto fino al 2024 e ciò significa che prima di definire i costi dell’operazione con il Napoli è necessario individuare la precisa portata della buonuscita con il Paris. Galtier, nel frattempo, ha annunciato che convocherà sia lui sia Paredes per il Monaco: « Ad oggi sono nostri giocatori e dunque li ritengo a disposizione » . Non fa una piega. Anche se fa una certa sensazione.

A CASA. Non sarà del gruppo di Spalletti che oggi partirà per Firenze, invece, Fabian: lui è ormai ai margini da un po’ e continua ad allenarsi in solitudine, considerando che ha rifiutato da tempo l’ipotesi di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, ma allo stesso tempo è costretto ad attendere che il Psg ceda anche Paredes (alla Juve). Il Napoli era convinto che la storia potesse risolvere entro domani, e invece tutto è rimandato alla prossima settimana. Che si annuncia a perdifiato: è il mercato, va così. Estenuante.

Fonte: CdS