L’agente di Osi chiarisce, ma DeLa non chiude alla trattativa

De Laurentiis, oggi come allora, è in barca: la Calabria, le Eolie, Maratea. E tra una chiacchierata con Mendes e l’altra, ieri ha anche appreso la posizione di Osi in merito. Attraverso un eloquente tweet del suo manager, Roberto Calenda: « Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni » .

Come a dire: Cristiano vuole lasciare lo United, ma lui non sembra impazzire di gioia all’idea di andare via; Cristiano vuole giocare la Champions e lui altrettanto. DeLa, però, non chiude: l’operazione non intaccherebbe la riduzione del monte-stipendi intrapresa da mesi e fino a giovedì la strada è ancora lunga. Molto.

Fonte: CdS