Klopp: “Bisogna tornare sul mercato, c’è bisogno di un centrocampista”

Jurgen Klopp, prossimo e si può dire solito (ormai) avversario del Napoli in Champions con il suo Liverpool, fa mea culpa. I Reds, per sua stessa ammissione, hanno bisogno di intervenire sul mercato per ingaggiare un centrocampista. Lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa: “Le nostre esigenze sono cambiate. Avevamo avuto già queste discussioni e avevo detto che non c’era bisogno di un centrocampista. Avevate ragione e io avevo torto. Faremo qualcosa ma deve essere il il giusto. Si tratta di vedere le cose in prospettiva”. Il Liverpool è nello stesso girone di Champions League del Napoli e le due squadre si incontreranno il 7 settembre.