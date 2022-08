Italiano in conferenza: “Napoli, tutti top; Viola senza Gonzalez e Duncan”

Vigilia della gara tra Fiorentina e Napoli. Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, parla in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni da fiorentina.it

CONDIZIONE SQUADRA. “Il dispendio di energie è qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere. Arrivare alle quattro del mattino il venerdì per giocare la domenica, se non hai una squadra con qualità e tante scelte, diventa molto complicato. Detto questo, domani non avremo Gonzalez e Duncan. C’è ancora qualche acciaccato. Dovremo essere tutti sempre attenti e concentrati. Il presidente Commisso mi ha detto: ‘Mi dispiace per te, per quello che sto sentendo’. Ma io penso solo a preparare le partite per rendere felici i tifosi, che sono quelli che contano. Per il resto le difficoltà ci sono, ci saranno e proveremo a superarle“.