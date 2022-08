Il neo acquisto Viola Barak: “Adesso datemi subito il Napoli”

È ufficialmente un calciatore viola e vestirà la maglia numero 72. Antonin Barak ha svolto ieri mattina le visite mediche ed è sceso dalla macchina indossando già la maglia rossa da allenamento della Fiorentina. Sorridente, disinvolto e felicissimo: «Sono davvero orgoglioso e soddisfatto perché per me è una grande opportunità. Spero di poter dare tanto in questo club – dice ai canali ufficiali – e lo farò vedere sul campo. Sono felice anche per la qualificazione ai gironi di Conference. Un messaggio ai tifosi? Spero che ci vedremo tutti subito contro il Napoli e che faremo una grande gara». Barak insomma ha già la testa alla partita di domani sera al Franchi, già totalmente immerso nella realtà viola dopo aver svolto i test di rito e firmato il contratto. Un’ottima pedina per Italiano che ieri pomeriggio lo ha accolto al centro sportivo, così come hanno fatto alcuni compagni.

Fonte: CdS