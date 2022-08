Il lato economico della proposta di Keylor Navas fa vacillare AdL. Un anno costerebbe come KK

La suggestione. Perché la base di partenza va riba dita: non esiste una trattativa tra Napoli e Manchester United ma soltanto una proposta di Mendes, manager di Cristiano e anche di Keylor Navas, recapitata a De Laurentiis. Che riflette. Lo United, a dirla bene, le sta provando tutte per acquistare un attaccante – ha offerto 100 milioni all’Ajax per il brasiliano Antony – e di Osimhen è innamorato da tempo, ma l’eventuale chiusura dell’affare avrebbe costi clamorosi: 130 milioni per il cartellino di Victor, più il prestito di Cristiano e 19-20 milioni a copertura del suo ingaggio da 24 milioni. A DeLa, insomma, Cr7 costerebbe un anno d’ingaggio da 4-5 milioni, più percentuali legate alle operazioni di marketing e merchandising. Un saldo vero. In rima: Ronaldo in saldo. Il signor Jorge, tra l’altro, ha già provato ad offrirlo al Napoli nel 2018 . La rottura con lo United, e il fallimento dei contatti con la maggior parte dei club iscritti a quella famosa Champions che a Manchester non giocherebbe, ha poi riaperto il fronte azzurro. Dopo tanti no, grazie; thanks; gracias; danke , merci : Cristiano è stato proposto all’Inter, al Milan, al Chelsea, al Borussia Dortmund, al Bayern, al Barça, all’Atletico Madrid (tifosi in rivolta), al Real , all’Olympique Marsiglia e chissà a chi altro.

Fonte: CdS