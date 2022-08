Formazioni Fiorentina/Napoli, due cambi per Italiano. Spalletti non cambia l’11 iniziale

Domani sera allo stadio “Franchi”, fischio d’inizio alle ore 20,45 il Napoli andrà a far visita alla Fiorentina per la terza di campionato. I viola sono reduci dal passaggio alla fase a gironi di Conference League. Il tecnico Vincenzo Italiano manda in campo Jovic per l’attacco e come terzino destro Dodò per marcare Kvaratskeila. Per mister Spalletti invece manderà in campo gli stessi 11 base che hanno battuto Verona e Monza. Panchina per i nuovi acquisti, mentre out per infortunio Demme e Fabian Ruiz.