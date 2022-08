Fabian/Navas: Mendes due piedi in una scarpa

Mendes parla di Cristiano con De Laurentiis e De Laurentiis parla con Mendes (anche) di Navas. Sì: Keylor è il portiere che il Napoli ha scelto da tempo ma è anche il portiere che ieri Galtier, allenatore del Psg, ha indicato come uno degli uomini che saranno inseriti nella lista dei convocati per la partita di Ligue 1 in programma domani con il Monaco. Lui come Paredes, centrocampista che interessa alla Juve ma indirettamente anche al club azzurro: la rescissione di Herrera non basta a creare lo spazio utile all’inserimento di Fabian, e ciò significa che senza la cessione del centrocampista argentino non potrà essere chiusa l’operazione-Ruiz. L’attesa si prolunga, insomma: il Gato non ha ancora trovato l’accordo con i francesi sulla buonuscita pretesa per risolvere il suo contratto fino al 2024 da 9 milioni a stagione e di conseguenza sarà tutto rimandato alla prossima settimana. E sullo sfondo c’è sempre l’ombra di Mendes. Fonte: CdS