Questo pomeriggio sono scese in campo, tra le altre le euro avversarie Champions del Napoli, valevole per il gruppo A. Il Liverpool ha vinto con un “mostruoso” ed esagerato 9-0 contro il Bournemouth. Per i “reds” in gol Diaz con una doppietta, poi Elliot, Alexander-Arnould, Van Dijk, poi autorete Mepham, Firmino e Carvalho. I Glasgow Rangers battono per 4-0 il Ross Country. I marcatori sono stati: Lundstram, doppietta di Colak e Davis.

La Redazione