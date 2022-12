ESCLUSIVA – S. Del Corona (dir. Fiorentinanews.com): “Contro il Napoli niente barricate e vorremmo bissare lo scherzetto”

Il campionato di serie A è già arrivato alla terza di campionato, dove ovviamente fare pronostici è ancora troppo presto. Spicca per domani sera la sfida del “Franchi” Fiorentina-Napoli dove lo spettacolo non dovrebbe mancare. Ilnapolionline.com ha intervistato il direttore di fiorentinanews.com Stefano Del Corona.

Factory della Comunicazione

Per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, a livello tattico, che acquisto sarebbe Barak? “Per il mister Barak amplierebbe la rosa di elementi per il ruolo di centrocampista. Il suo valore lo si è visto in questi anni in Italia e darebbe un valido contributo alla causa viola. Sul suo impiego contro il Napoli ti rispondo che lo vedo molto difficile, visto che deve fare le visite mediche e poi essere ufficializzato. Come tempi io credo che non lo vedo in campo per la sfida contro gli azzurri”.

Nelle prime due giornate la Fiorentina ha ottenuto 4 punti. Quali gli aspetti positivi e quelli negativi che ti hanno colpito in maniera particolare? “Un aspetto positivo che mi ha colpito in queste prime gare della Fiorentina è sempre la fase propositivo. Si è ripartiti da dove l’avevamo lasciata la squadra viola, voglia di attaccare e creare occasioni da gol. Invece cosa mi sta convincendo meno è il non chiudere le gare. Ad esempio, anche se la squadra ha passato il turno, contro il Twente all’andata non abbiamo chiuso la pratica e si è rischiato davvero tanto. Per fortuna saremo nella fase a gironi, ma in futuro ci vorrà più cinismo per evitare di correre ulteriori rischi”.

Ti vorrei chiedere del Napoli, ti aspetti questo inizio di stagione e in attesa di conoscere la questione Navas, cosa pensi del mercato azzurro? “Vorrei fare un passo indietro, parlando dello scorso campionato. Io ero tra quelli che pensava ad un Napoli favorito per lo scudetto. Purtroppo non è successo per una serie di vicissitudini, compresa la lunga assenza dai campi di Osimhen. Gli azzurri senza il nigeriano sono un’altra cosa. I partenopei hanno una rosa al momento leggermente ridimensionata, ma se guardo gli altri organici, non vedo una squadra che stacca le altre. Ad esempio la Juventus ha carenze a centrocampo e poi se dovesse mancare per molto tempo Di Maria sarebbe un problema per Allegri. Il Napoli insomma se riesce a stare agganciata alle prime della classifica e alcuni dei nuovi si confermano a buoni livelli, può fare davvero molto bene”.

Giovedì sera la Fiorentina ha staccato il pass per il passaggio alla fase a gironi di Conference. Un commento sul match contro il Twente. “Io alla vigilia ero fiducioso, perché la Fiorentina aveva dimostrato di essere più forte degli olandesi. Quello che temevo era un calo fisico nella ripresa come nel match del Franchi. E’ stata una gara dove a mio avviso potevano segnare entrambe le squadre. Abbiamo sprecato diverse palle gol clamorose, soprattutto nella ripresa con Ikone e Jovic. Per fortuna che Terracciano ha salvato la qualificazione e perciò siamo contenti per potercela giocare nella fase a gironi”.

Domani sera infine la sfida casalinga contro il Napoli. Che gara ci dovremo aspettare al Franchi? “Su un aspetto sono sicuro, non ci saranno barricate per la sfida di domani sera. Questo vuol dire che sarò una partita davvero equilibrata e che le due squadre se la giocheranno al meglio. Ovviamente mi auguro che vada bene alla Fiorentina e che si possa ripetere lo scherzetto recente fatto agli azzurri. In questi casi si dice che vinca il migliore, però per una volta vorrei che non si concretizzasse questa frase (ride nd.r.)”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®