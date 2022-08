Contro la Fiorentina, Kvara potrebbe superare due record

Khvicha Kvaratskhelia ha impattato alla grande in Serie A. Un ottimo inizio sia dal punto di vista degli assist che dei gol. Domani contro la Fiorentina potrebbe diventare solo il secondo giocatore del Napoli a segnare in tutte le sue prime tre gare assolute in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo José Callejón nel 2013/14.

In più, il talento georgiano classe 2001 (tre reti e un assist fin qui in Serie A) potrebbe diventare il 2° calciatore under 22 a prendere parte ad almeno cinque gol nelle sue prime tre presenze nei maggiori 5 campionati europei nelle ultime 15 stagioni (dal 2008/09), dopo Erling Haaland (sette). Eurosport