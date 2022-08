CALCIO FEMMINILE – Como Women-Juventus 0-6, troppo forte le bianconere per la neo promossa lombarda

Questa sera è partita ufficialmente la nuova era del professionismo del calcio femminile in Italia e si è iniziato con la sfida tra le padroni di casa del Como Women e la Juventus. La gara ha detto che le bianconere hanno vinto senza storie per 0-6 a Seregno. Per la squadra di coach Montemurro mattatrice della sfida Girelli con una tripletta, mentre nella ripresa in gol Boattin e la doppietta di Beerensteyn. Il Como Women ha potuto davvero poco, sapendo che l’obiettivo sarà la permanenza in massima serie.

Marcatrici: 6′, 34′, 40′ Girelli, 47′ Boattin, 52′, 85′ Beerensteyn

Como Women (4-3-3): Korenciova, Cecotti, Rizzon, Kravets, Hilaj (83′ Lipmann), Beil (60′ Rigaglia), Picchi, Joyce Borini, Beccari (60′ Kubassova), Di Luzio (75′ Carravetta), Pastrenge (60′ Pavan).

A disposizione: Beretta, Lipmann, Vergani, Brenn, Rigaglia, Stapelfeldt, Carravetta, Pavan, Kubassova.

All. De la Fuente

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin, Nilden, Lenzini (59′ Rosucci), Sembrant, Boattin, Caruso (75′ Zamanian), Gunnarsdottir (59′ Cernoia), Grosso, Bonfantini (75′ Duljan), Girelli (59′ Cantore), Beerensteyn.

A disposizione: Aprile, Lundorf, Duljan, Pfattner, Zamanian, Cernoia, Rosucci, Cantore, Arcangeli.

All. Montemurro

Ammonite: Cernoia

Fonte: ilbianconero.it