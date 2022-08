Tempi di recupero lunghi per Wijnaldum, salterà il Napoli

‘Gini’ Wijnaldum ha scelto di non operarsi alla tibia destra, fratturata in allenamento alla vigilia di Roma-Cremonese. Secondo quanto raccolto da Angelo Mangiante, il centrocampista olandese ha optato per la terapia conservativa. Lo stop, dunque, è da considerare dai tre ai quattro mesi. Ciò significa che il suo ritorno in campo avverrà nel 2023.

Con la sua scelta, Georginio Wijnaldum spera di poter tornare al 100% per la seconda metà di stagione, in modo tale da poter dare un supporto importante alla Roma di Mourinho, che tanto lo ha voluto per rinforzare la propria squadra. Il giocatore salterà così anche la sfida con il Napoli in programma il 23 ottobre prossimo. Questo è quanto riportato da Gianlucadimarzio.com