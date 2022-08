SPORTMEDIASET – Due le condizioni per il “sogno” Cr7 al Napoli

In queste ore si parla tanto della suggestione Cristiano Ronaldo al Napoli e Osimhen al Manchester United. Il giornalista di Mediaset Miceli aggiorna sulla questione del giocatore portoghese. “Da trattativa impossibile, Cr7 in maglia azzurra può diventare realtà. C’è la regia del suo agente Jorge Mendes per questa operazione, ma per andare in porto servono due passaggi. Lo United paghi tutto lo stipendio dell’asso portoghese e che diano i 120 milioni per Osimhen al Napoli. Sembrano condizioni impossibili ma più passa il tempo e la possibilità che si concretizzi potrebbe trasformarsi in realtà”.

La Redazione