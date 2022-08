Spalletti sulla Champions: “Girone molto duro, importante essere pronti”

Ajax e Liverpool rappresentano la tradizione di questa coppa: di trofei ne mettono insieme 10 (4 gli olandesi, 6 gli inglesi) e negli ultimi anni sono i Reds ad aver fatto la storia della Champions. Sono vicecampioni in carica essendo finiti ko nell’ultima finale a Parigi contro il Real di Ancelotti, e ora stanno vivendo un non facilissimo momento in Premier League (2 punti nelle prime tre gare di campionato). Ma guai a sottovalutare Klopp e i suoi ragazzi terribili anche perché l’atmosfera della Champions può risvegliare chiunque. Salah è un jolly sempre pronto per essere calato sul tavolo, mentre l’atmosfera di Anfield può sempre fare la differenza nelle partite che contano. Al contrario, l’Ajax sta volando: ha già vinto le prime tre di campionato e sta vivendo un momento di forma eccezionale. Anfield, Amsterdam Arena e Ibrox Stadium: le tre trasferte del Napoli saranno all’insegna del pubblico bollente. «Sorteggio affascinante! Ancora il Liverpool, per non parlare di Ajax e Rangers», il commento di Aurelio De Laurentiis. Doveroso credere al passaggio del turno, perché al netto del Liverpool che sembra essere nettamente superiore alle altre contendenti, Ajax e Rangers sono avversarie assolutamente alla portata del Napoli.«È venuto fuori un girone molto duro, come del resto lo sono quasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato», ha prontamente commentato dopo il sorteggio Luciano Spalletti. «La cosa più importante è farci trovare all’altezza della competizione per Club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all’altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti». Intanto il Napoli ha messo subito in vendita sul suo sito le maglie che indosseranno i calciatori in occasione delle 6 gare del girone di Champions League.. I calendari delle gare saranno ufficiali sabato.