Spalletti decide di non fare turnover, c’è un indisponibile per Firenze

Le ultime scene dell’ultima settimana tipo a disposizione: dalla prossima sarà una maratona, sarà ogni tre giorni un tappone di montagna, ma la strada verso Firenze è ancora in pianura e il signor Luciano può permettersi il lusso – diciamo così – di non tirare fuori dal taschino la carta del turnover. La situazione complessiva, comunque, permetterebbe anche qualche cambio: l’unico indisponibile resta Demme, sempre alle prese con il suo percorso di terapie dopo l’infortunio al piede sinistro rimediato una settimana fa in allenamento (frattura del cuboide). Non sarà ovviamente convocato Fabian, ai margini della rosa sin dalla vigilia dell’inizio del campionato: il suo trasferimento al Psg, comunque, sarà definito nelle prossime ore e dunque domenica potrebbe anche trovarsi a Parigi. O nei dintorni. . Fonte: CdS