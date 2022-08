Sorteggio Europa League – Le squadre che affronteranno Lazio e Roma

Dopo i sorteggi di ieri di Champions League, ad Istanbul oggi si sono svolti quelli di Europa League, dove sono due le italiane coinvolte, Roma e Lazio.

Entrambe sono in prima fascia, evitando dunque le big inglesi – Manchester United e Arsenal – nella fase a gironi. Ma le insidie non mancano nel cammino verso la finale di Budapest.

I GIRONI

GRUPPO A: Arsenal (ENG), PSV Eindhoven (NED), Bodo/Glimt (NOR), Zurigo (SUI).

GRUPPO B: Dinamo Kiev (UKR), Rennes (FRA), Fenerbahce (TUR), AEK Larnaca (CYP).

GRUPPO C: ROMA (ITA), Ludogorets (BUL), Betis Siviglia (ESP), HJK Helsinki (FIN).

GRUPPO D: Braga (POR), Malmoe (SWE), Union Berlin (GER), Saint Gilloise (BEL).

GRUPPO E: Manchester United (ENG), Real Sociedad (ESP), Sheriff Tiraspol (MDA), Omonia Nicosia (CYP).

GRUPPO F: LAZIO (ITA), Feyenoord (NED), Midtylland (DEN), Sturm Graz (AUT).

GRUPPO G: Olympiacos (GRE), Qarabag (AZE), Friburgo (GER), Nantes (FRA).

GRUPPO H: Stella Rossa (SRB), Monaco (FRA), Ferencvaros (HUN), Trabzonspor (TUR).

LE SQUADRE E LE FASCE DEL SORTEGGIO

FASCIA 1: LAZIO (ITA), Manchester United (ENG), Arsenal (ENG), Roma (ITA), Braga (POR), Stella Rossa (SRB), Dinamo Kiev (UKR), Olympiacos (GRE).

FASCIA 2: Feyenoord (NED), Rennes (FRA), PSV Eindhoven (NED), Monaco (FRA), Real Sociedad (ESP), Qarabag (AZE), Malmoe (SWE), Ludogorets (BUL).

FASCIA 3: Betis Siviglia (ESP), Midtylland (DEN), Bodo/Glimt (NOR), Union Berlin (GER), Friburgo (GER), Fenerbahce (TUR), Sheriff Tiraspol (MDA), Ferencvaros (HUN).

FASCIA 4: Nantes (FRA), HJK Helsinki (FIN), Sturm Graz (AUT), AEK Larnaca (CYP), Omonia Nicosia (CYP), Saint Gilloise (BEL), Trabzonspor (TUR), Zurigo (SUI).

I CRITERI DEL SORTEGGIO

– I 32 club sono divisi in quattro fasce da otto squadre, posizionate in base al ranking UEFA.

– Le società che appartengono alla stessa federazione non possono essere sorteggiate nello stesso girone.

– Gli otto gruppi saranno divisi per colori: dal gruppo A a D saranno rossi, da E ad H blu. Questo per garantire che club appartenenti alla stessa nazione giochino in orari differenti (se una squadra italiana verrà sorteggiata in uno dei gironi rossi, l’altra automaticamente sarà accoppiata in uno di quelli blu, ad esempio).

CHI PASSA IL TURNO

– Le prime classificate di ogni girone si qualificano direttamente agli ottavi di finale di Europa League

– Le seconde classificate affronteranno le squadre retrocesse dalla Champions League

– Le terze sfideranno le seconde classificate di ogni girone della Conference League nello spareggio della Conference stessa.

IL CALENDARIO DELL’EUROPA LEAGUE 2022/23

Giornata 1 8 settembre Giornata 2 15 settembre Giornata 3 6 ottobre Giornata 4 13 ottobre Giornata 5 27 ottobre Giornata 6 3 novembre Spareggi 16-23 febbraio 2023 Ottavi di finale 9-16 marzo 2023 Quarti di finale 13-20 aprile 2023 Semifinali 11-18 maggio 2023 Finale di Budapest 31 maggio 2023

