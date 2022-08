Non basta al Monza la prima rete di Colpani in Serie A: Beto nel primo tempo e Udogie nella ripresa ribaltano l’1-0 iniziale e regalano a Sottil la prima vittoria in questo campionato dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan e il pari con la Salernitana. Resta ancora a zero punti invece la squadra di Stroppa alla terza sconfitta in altrettante partite. Sky Sport

MONZA-UDINESE 1-2, IL TABELLINO

MONZA-UDINESE 1-2 (primo tempo: 1-1)

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani (62′ Pessina), Sensi (81′ Antov), Valoti (70′ Machin), Molina (80′ Ciurria); Petagna (62′ Gytkjaer), Caprari.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Makengo (81′ Samardzic), Walace, Lovric (69′ Arslan), Udogie (81′ Ebosse); Beto (69′ Success), Deulofeu (70′ Nestorovski). All.: Sottil.

ARBITRO: Di Bello

GOL: 32′ Colpani (M), 35′ Beto (U), 77′ Udogie (U)

ASSIST: Becao (U, 1-1), Nestorovski (U, 1-2)

AMMONITI: Udogie (U), Caldirola (M), Pessina (M), Machin (M), Nestorovski (U)