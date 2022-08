Serie A – Lazio/Inter 3-1, la vincono i cambi di Sarri

La terza giornata di serie A continua con un anticipo che è il primo big match della stagione. All’ Olimpico, di fronte Lazio/Inter. Bel primo tempo, con gli ospiti che cercano il possesso e gli uomini di Sarri che rispondono con le ripartenze. Qualche proposizione in più dei nerazzurri, ma sono i padroni di casa a finire i primi 45 minuti in vantaggio, grazie alla rete messa a segno da Felipe Anderson che batte Handanovic, di testa, su assist di Milinkovic. La ripresa inizia con l’occasione di Immobile, deviata in corner dal portiere nerazzurro, ma poi è l’Inter, con Lautaro a trovare il pareggio. Al 57′ cambia la gara. Escono Vecino e Zaccagni, entrano Luis Alberto e Pedro. Saranno loro gli artefici della bella vittoria biancoceleste. Luis Alberto, di destro, lascia partire una conclusione potentissima che si infila all’incrocio dei pali, dove non può arrivare Handanovic, mentre Pedro rientra sul destro e dall’interno dell’area batte l’estremo azzurro sul secondo palo.

Lazio Inter 3-1 39′ Felipe Anderson, 51′ Lautaro, 74 Luis Alberto, 86′ Pedro

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (70′ Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi (82′ Marcos Antonio), Vecino (55′ Luis Alberto); Felipe Anderson (82′ Cancellieri), Immobile, Zaccagni (55′ Pedro). A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Casale, Luka Romero, Cancellieri All.: Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (68′ Darmian), Barella (77′ Calhanoglu), Brozovic, Gagliardini (77′ Correa), Dimarco (68′ Gosens); Lukaku (68′ Dzeko), Martinez. A disp.: Onana, Cordaz, Bellanova, D’Ambrosio, Darmian, Asllani. All.: Inzaghi

ARBITRO: Fabbri

AMMONITI: Zaccagni, Marusic