Rino Foschi: “Giuntoli lavora h24, fa i fatti, non le chiacchiere”

Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenutoDi seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Quando senti Cristiano Ronaldo avvicinato a club di Serie A, che idea ti fai? “Meglio non dirlo in diretta quale sia la mia idea. Posso solo dire che la precedente esperienza di Cr7 in Italia non è stata positiva, anzi, ha portato alla rottura dei rapporti tra Marotta e la presidenza bianconera. Da quel momento, le casse della Juve hanno avuto problemi per cui gli azionisti hanno dovuto subire due ricapitalizzazioni”.