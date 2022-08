Rai – Osimhen-Ronaldo, Manchester United-Napoli, trattativa solo virtuale

Ciro Venerato, a Rai Sport 24, chiarisce sulle voci di mercato che parlano di una trattativa tra Napoli e Manchester United per l’incrocio Osimhen-Ronaldo, trattativa che in realtà sarebbe solo virtuale. Mendes, agente di CR7, avrebbe parlato con De Laurentiis, ma il club inglese non ha mai parlato col Napoli. La richiesta del presidente azzurro sarebbe di 120 milioni di euro, oltre al pagamento dell’intero stipendio di CR7, mentre lo United valuta Osimhen sotto i 100 milioni e non vuole pagare più del 75% dell’ingaggio. TuttoNapoli