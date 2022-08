Per Firenze Spalletti decide ed ha una certezza sull’undici base

Per quel che riguarda la squadra, fermo restando la seduta tattica di rifinitura in programma come da copione domani in sede prima della partenza per Firenze, le scelte dovrebbero essere consolidate: con la Fiorentina, in un solo concetto, dovrebbe giocare dal primo minuto la stessa formazione che ha vinto con il Verona e il Monza. Per la precisione: Meret in porta; linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo; e tridente d’attacco con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Raspadori, Simeone e Ndombele, in panchina con il Monza ma tutti in campo dall’inizio in occasione dell’amichevole di mercoledì con la Juve Stabia, continuano a migliorare le rispettive condizioni in attesa di acquisire un po’ di ritmo-partita. Tutto normale. Sul fronte dei tifosi, già esaurito da giorni lo spicchio del Franchi riservato al popolo azzurro.

Fonte: CdS