Pavan, giorn.: “Nessuno può discutere Ronaldo, il problema è un altro”

Andrea Pavan, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Nessuno può discutere Ronaldo, il problema è capire quante pene ha passato il Napoli per arrivare all’equilibrio perfetto che hanno raggiunto De Laurentiis e Spalletti. Per me il Napoli è da Scudetto, è una squadra giunta a compimento un progetto di crescita. Ronaldo non è un giocatore che puoi inserire in questo discorso. È uno che altera gli equilibri, non li esalta. Già quando era alla Juventus sembrava essere felice solo quando segnava lui, anche con la squadra che poi finiva col perdere… Perché interrompere un percorso simile in casa Napoli? Non ne vedo il senso. Ha 37 anni e sono sempre tali, per quanto poi lui possa curarsi fisicamente. Anche Spalletti mi sembra più consapevole della forza della propria squadra. Ronaldo sarebbe un capolavoro per De Laurentiis? Dovesse funzionare, verrebbe esaltato come in poche piazze al mondo. Napoli però pretende una dedizione alla squadra e alla maglia… Non sappiamo se CR7 sia uno in grado di corrispondere questa esigenza. In tutto questo Mendes sta lavorando e sta cercando di far capire a Ronaldo che non ci sono molto piazze migliori di Napoli in questo momento. Ronaldo e una catastrofe economica? Alla Juve si sono viste le conseguenze, nonostante la struttura super solida della società. Il Napoli deve decidere se compiere un salto di questo tipo: arricchirsi con un acquisto che dà appeal o continuare in un progetto giovane come quello che sta attuando. E sacrificare in tal senso Osimhen presenterebbe tante controindicazioni”.