Oma Akatugba (ent. Osimhen): “Victor vuole segnare tanti gol per il Napoli. Lo United? Un’idea di Mendes”

In queste ore si parla della suggestione Cristiano Ronaldo al Napoli e di una possibile mega offerta del Manchester United per Osimhen. Attraverso calciomercato.it le parole di Oma Akatugba, componente dell’entourage del nigeriano. “A quanto mi ha detto Victor è più interessato a giocare la Champions League che ad andare allo United. Poi se il #Napoli spinge per una cessione è un altro conto. Victor è felice di giocare con il #Napoli ed è emozionato di affrontare Liverpool e Ajax. Il suo obiettivo non è il mercato, ma è segnare tanti gol col Napoli. Victor non ha sentito niente di questa operazione. Al momento non ci sono offerte ufficiali dello United, per ora è solo un’idea di Jorge #Mendes”.

La Redazione