Lobotka, l’uomo che non sbaglia mai: completato quasi il 100% dei passaggi

Protagonista in silenzio, Stanislav Lobotka ha ricominciato la nuova stagione esattamente come l’aveva conclusa. Il centrocampista di Spalletti è uno dei migliori uomini del nuovo Napoli, metronomo ormai imprescindibile in mezzo al campo. Lobotka non sbaglia mai e lo dicono i numeri: il centrocampista slovacco ha portato a termine il 99.3% dei passaggi tentati. Sbagliando praticamente nulla. Nella classifica di WyScout delle prime due giornate di Serie A c’è anche Kiwior (99.1) e Amrabat (97.8) a completare il podio