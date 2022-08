Il Mattino – Spalletti prepara la partita con la Fiorentina, formazione tipo

Domenica il Napoli affronterà la Fiorentina al Franchi alle ore 20,45, per la terza giornata di campionato di Serie A. La formazione è confermata quella schierata col Monza, come sottolinea oggi Il Mattino. “Un centinaio di tifosi aspetta l’uscita dei calciatori nei vialetti che portano al centro tecnico. C’è una grande euforia attorno al Napoli: Luciano Spalletti ha tenuto un allenamento mattutino, dove ha messo sotto torchio il gruppo che sta più avanti nella preparazione. È evidente, infatti, che Ndombele sia quello che sta messo peggio, tra i nuovi: non si è mai allenato con il Tottenham, non ha preso parte alla missione coreana perché Antonio Conte quando ha deciso, a luglio, di non inserirlo nei piani, lo ha spostato nella squadra-riserve. Infatti, Sinatti quando ha chiamato Ventrone (il preparatore atletico degli Spurs) per sapere il tipo di lavoro svolto prima dell’arrivo a Napoli, ha scoperto che in pratica, in un anno di Conte, Ndombele si è allenato poche settimane. Dunque, non sa nulla nel metodo Ventrone, una preparazione atletica puntuale e massacrante voluta da Conte per un partenza perfetta e che ha provocato tante discussioni questa estate. Insomma, per il centrocampista ci vuole ancora un po’ di tempo prima di vederlo tra i titolari. Tra i più pronti, invece, c’è Olivera: e non è escluso che possa esordire titolare nella gara di mercoledì con il Lecce. Perché presto bisognerà iniziare a pensare anche al turnover.