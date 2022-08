(Formazioni) Fiorentina/Napoli, Italiano ha scelto il marcatore di Kvara. Zielinski ancora mezz’ala

Dopo l’impegno dei Preliminari di Conference League contro il Twente, passaggio alla fase a gironi, la Fiorentina penserà alla sfida contro il Napoli di domenica sera. Per il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ci sarà turnover, Dodò sul lato destro che dovrà marcare Kvaratskeila. A centrocampo favorito Duncan rispetto a Mandragora. In attacco spazio a Sottil, Jovic e Gonzalez. Per Spalletti sarà lo stesso 11 delle prime due gare, con Zielinski favorito da mezz’ala. In attacco oltre al georgiano spazio ad Osimhen e Lozano.

Fonte: CdS