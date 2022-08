(Formazioni) Così in campo le tre avversarie degli azzurri

Pronostico aperto, apertissimo nel raggruppamento del Napoli, accoppiato ad Ajax e Rangers oltre a un grande classico come il Liverpool, già affrontato nelle ultime due apparizioni europee dei partenopei nella competizione. Napoli e Milan. Tra meno di due settimane si comincia per decretare le 16 qualificate agli ottavi nel giro di appena 57 giorni: sarà una volata senza appello prima di volare in Qatar. Se in casa Napoli Aurelio De Laurentiis ha definito il sorteggio affascinante, il tecnico Spalletti si è spinto un po’ oltre: «Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi così contenti di aver beccato il Napoli. Dovremo essere all’altezza della competizione».

Fonte: CdS