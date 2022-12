ESCLUSIVA – R. Galoppi (d.s. Livorno femm.): “L’ambizione è la molla che mi ha spinto per questo nuovo progetto”

Il calcio femminile in Italia, sta per aprire i battenti con la serie A, ma anche le altre categorie, cercheranno di non farsi cogliere impreparate ai nastri di partenza. In attesa di conoscere se giocherà in serie C o D, il Livorno femminile prosegue nella sua campagna acquisti, anche grazie al nuovo d.s. Roberto Galoppi intervistato da ilnapolionline.com.

Tu che sei molto ambizioso, cosa ti ha spinto ad accettare la destinazione Livorno? “La decisione che mi ha spinto ad accettare Livorno è la stessa ambizione che questa società ha nell’affrontare il campionato, nella cura e nei dettagli per le atlete. La passione che mettono sia il presidente Bellandi che il mister Carola nei confronti della squadra è encomiabile Mi hanno dato massima fiducia spero con i fatti di poterla ricambiare. Poi Livorno è una città fantastica che si merita di calcare palcoscenici importanti nel calcio”.

Fino ad ora come giudichi il mercato del club toscano e quali sono gli obiettivi stagionali? “È un mercato molto soddisfacente anche se lo sai che cerco sempre di fare di più.. è una rosa composta da un mix di ragazze giovani e di giocatrici più esperte alcune di loro già le conoscevo avendole nella Juniores dell’Empoli Ladies quando ero d.g. là. Vediamo quale campionato andremo ad affrontare (se la serie C o l’eccellenza) di sicuro faremo bene”.

Oltre la Juventus anche l’A.s. Roma si sta facendo onore in Champions. Cosa ne pensi del club giallorosso delle ultime stagioni? “La Roma ha operato molto molto bene nel mercato costruendo un’ossatura forte ben equilibrata ed inserendo anno dopo anno ulteriori elementi di valore. Sarà una bella sfida contro la Juventus. Mister Spugna è stata una piacevolissima sorpresa ha dimostrato che in una piazza calda come Roma sa tenere ben salde le redini della squadra”.

Il tuo amico Alessandro Pistolesi allenerà l’Apulia Trani. Che cosa ti aspetti dalla compagine pugliese in serie B? “Qua sono troppo di parte il mister Pistolesi è una persona squisita con cui ho condiviso tre anni a Empoli. Riesce a creare un’empatia unica con le atlete. L’ Apulia Trani può essere la vera sorpresa di questa serie B. Ho letto che in avanti si sono assicurate le prestazioni sportive della Nkamo… Dovranno stare attente le difese avversarie”.

Dagli ultimi Europei l’Italia non ne è uscita bene, cosa manca per poter almeno competere con le migliori in campo internazionale? “Manca il coraggio di rinnovare la squadra, di rinnovare un gruppo inserendo le nostre giovani che nulla hanno da invidiare a tante straniere giunte nel campionato. Anzi…

Sicuramente dopo la disastrosa parentesi degli Europei ci saranno molte cose da cambiare anche a livello di preparazione oltre che di gruppo di gioco. Vediamo se questo staff avrà tale coraggio e sarà in grado di gestire tali cambiamenti e di riaccendere un po’ di sano agonismo nelle atlete”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

