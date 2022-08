Curiosità – Simeone si presenta ai tifosi con fidanzata e famiglia a seguito

Giovanni Simeone si è presentato ai tifosi, insieme agli altri nuovi acquisti del Napoli, mercoledì prima della partita di allenamento con la Juve Stabia, e poi ieri in conferenza stampa al Centro Tecnico di Castel Volturno, come sottolinea oggi Il Mattino. Lì, in prima fila, mischiati tra la folla dei giornalisti, per sentire le prime parole napoletane di Giovanni Simeone ci sono Giulia, la sua fidanzata fiorentina, e la zia Natalia, avvocato e sorella di Diego, che cura anche gli interessi dell’attaccante oltre che essere agente del fratello, tecnico dell’Atletico Madrid (c’era anche il cugino del Cholito, Francesco). La famiglia Simeone è da qualche giorno a Napoli e ha accompagnato il Cholito anche a vedere delle abitazioni dove poi magari andare a vivere. Natalia non è solo l’agente di Giovanni ma è anche la madrina del nuovo attaccante azzurro. I Simeone hanno un legame speciale con la Campania: la nonna del Cholo è originaria, infatti, di Roccamonfina in provincia di Caserta.