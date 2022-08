Avversaria Champions – Rangers Glasgow: la bolgia dell’Ibrox Stadium e le idee di van Bronckhorst

Sono arrivati ai gironi di Champions vincendo in casa del Psv nella gara di ritorno dei preliminari. Ha segnato Colak, l’attaccante che è diventato idolo di una squadra e di una tifoseria. Come se ci fosse bisogno di un capopopolo per uno stadio (Ibrox) che di suo è già una bolgia dantesca. I Rangers puntano tutto sulla fisicità e così hanno centrato l’ultima finale di Europa League, condannati solo da un errore dal dischetto dell’ex Juve Ramsey. L’allenatore Giovanni van Bronckhorst, leggenda del calcio olandese non ha un vero e proprio modulo fisso ma predilige per lo più il 4-2-3-1, anche se li usa tutti. Tra i punti di forza c’è il capitano Tavernier: terzino-bomber. Poi gli esterni: Lawrence e Kent. In difesa hanno una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Bologna e Verona Helander, la scorsa stagione martoriato dagli infortuni. Fonte: Il Mattino