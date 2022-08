Avversaria Champions – Liverpool: Klopp, falsa partenza in Premier e a Fuorigrotta ha sempre perso

Seconda fascia a chi? Il Liverpool era una delle mine vaganti del sorteggio perché ha qualità, fisicità e personalità per essere considerata una superbig d’Europa. Ha perso l’ultima finale di Champions più per colpa del portiere del Real Madrid che per demeriti propri. Rispetto a quella partita ha perso Mané (volato a Monaco di Baviera per rimpiazzare Lewandowski) ma ha acquistato Nunez dal Benfica che sta facendo un po’ di fatica a inserirsi nel 4-3-3 di quella vecchia volpe di Klopp (nella foto). Per il tedesco, invece, Napoli è un crocevia quasi standard nel suo percorso europeo stagionale. Ha sempre perso Maradona e ha una voglia matta di tornare a casa con i tre punti. L’impianto della squadra è praticamente invariato: Van Dijk il colosso difensivo, Alisson il muro tra i pali. Poi ovviamente Salah: la stella tra le stelle, che per l’ennesima volta cercherà l’impresa Pallone d’oro. Fonte: Il Mattino