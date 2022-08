Avversaria Champions – Ajax: Il 33enne Tadic guida i baby Lancieri nel gruppo c’è anche l’italiano Lucca

l primo italiano della storia dell’Ajax si chiama Lorenzo Lucca: ha 21 anni ed è arrivato durante questa estate di mercato direttamente dal Pisa. Ufficialmente è stato preso per il settore giovanile, ma l’impressione è che per qualità e modalità di apprendimento, a breve salirà in pianta stabile in prima squadra. Lì dove ad accoglierlo non c’è più Ten Hag (andato ad allenare lo United), ma Alfred Schreuder, olandese che è cresciuto all’ombra di Rambo Koeman. Resta nel solco del calcio olandese e quindi il suo è un 4-3-3 con l’esperienza di Tadic a tutto campo. Hanno perso Haller e Gravenberch, ma è già arrivato Steven Bergwijn mentre è oramai a un passo il ritorno a casa di Ziyech dopo la non fortunatissima esperienza al Chelsea. Nelle prime tre giornate di campionato hanno collezionato 9 punti su 9: 10 gol fatti e 3 gol subiti.AJAX. Fonte: Il Mattino