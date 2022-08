A Firenze non si cambia: il 4-3-3 con il tridente turbo!

Squadra che vince non si cambia. Recita così un vecchio adagio del calcio. Figuriamoci squadra che ne vince due…Già, l’idea è quella di schierare anche con la Fiorentina la squadra che ha vinto con Verona e Monza e difficilmente Spalletti la modificherà fino a domenica. Per forza di cose, verrebbe da dire: la squadra ha girato che è un piacere soprattutto in fase offensiva, considerando i 9 gol realizzati, e gli illustri nuovi di zecca hanno cominciato a lavorare a pieno regime soltanto da qualche giorno. In sintesi: 4-3-3 con il tridente-turbo in fila Chucky-Osi-Kvara, Zielinski a completare il tris di centrocampo e Mario Rui a sinistra. E Meret in porta, certo.

Fonte: CdS