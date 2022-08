YOUTH LEAGUE – Il Napoli di Frustalupi nel girone A. Sfida affascinante contro il Liverpool

Il Napoli di Spalletti giocherà nel gruppo A della Champions League, dove affronterà Ajax, Liverpool e Glasgow Rangers. Gli azzurrini di Frustalupi faranno la Youth League e affronteranno le stesse avversarie della prima squadra, ovviamente sono i pari età Under 19. Domani intanto scenderà in campo per il debutto casalingo per la seconda in campionato contro il Cesena, fischio d’inizio ore 16,00. Diramata la lista dei convocati.

I convocati: Acampa, Barba, Boffelli, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Iaccarino, Lettera, Lorusso, Marchisano, Marranzino, Mazzone, Nosegbe, Obaretin, Pellino, Pesce, Pontillo, Russo, Sahli, Spavone, Turi.

