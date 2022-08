Ufficiale: Kvara è il nuovo idolo del Maradona

A ripetizione: per i nuovi, tutti invitati a sfilare in campo prima di cominciare; per i gol; per Kvaratskhelia, pur in panchina. “Olé-olé-olé-olé Kvicha-Kvicha”. Lui non può saperlo, certo, ma questo coretto non si guadagna per caso: evidentemente le perle con Verona e Monza hanno già suggellato un amore. Tanti applausi anche per gli altri, però: Cholito, Olivera, Ostigard, Kim, Sirigu, Ndombele e Raspadori. Jack: bel boato all’ingresso e qualche giocata di livello. Del suo livello. Interessante – e attesa – l’indicazione tattica: Spalletti ha rimodellato la squadra composta da chi non ha giocato col Monza con il 4-2-3-1. Sì: Raspa a ridosso di Simeone, al centro del tris di trequartisti. Buon debutto per tutti, comunque, ma uno da sottolineare: Ndombele. A centrocampo ha dominato. Ottime le azioni finali di Ambrosino e Zerbin: costruzione e tiro. Ricca d’orgoglio la prima di sei ragazzi della Primavera. Fonte: CdS