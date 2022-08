SKY e Nicolò Schira aggiornano sulla trattativa Napoli-Navas

Il Napoli vorrebbe chiudere il mercato estivo con l’acquisto di Keylor Navas e sarebbe il nono. Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio tra i club si continua a trattare per sbloccare la trattativa, soprattutto per la buonuscita. La speranza della società di De Laurentiis è di far arrivare il portiere costaricense nel week-end. Nelle prossime ore se ne saprà di più. Anche Nicolò Schira aggiorna e ci sono importanti novità su Navas. “Keylor #Navas è ad un passo dal #Napoli dal #PSG. Positiva la chiamata di oggi e le trattative avanzate tra il portiere e il #Parigi per la risoluzione del contratto con un importante TFR. Il Napoli è pronto a chiudere con un contratto fino al 2024″.

Keylor #Navas is one step away to #Napoli from #PSG. Positive call today and advanced talks between the goalkeeper and #Paris for the termination of the contract with an important severance-pay. Napoli are ready to close with a contract until 2024. #transfers https://t.co/rJpAHLt4aQ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2022