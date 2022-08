SERIE A FEMMINILE – In vista di Como Women-Juventus, esauriti i biglietti per le Tribune

Sarà uno stadio Ferruccio totalmente gremito quello che ospiterà la gara inaugurale del campionato di Serie A femminile 2022/23. I biglietti per le tribune sono sold out, con gli ultimi seggiolini ancora disponibili solo nei settori laterali. Sono circa 1000 i tifosi che si sono già assicurati il tagliando per presenziare alla prima di campionato del Como Women. Numeri importanti, considerando che la vendita biglietti sul sito Vivaticket ha aperto solamente nella giornata di Lunedì. In soli 4 giorni, dunque, un migliaio di tifosi si sono accaparrati il ticket per assistere alla gara.

Cresce visibilmente l’attesa per lo spettacolo della prima partita della stagione di Serie A, che vedrà lo scontro tra la vincitrice dello scorso torneo di Serie B e le campionesse in carica della Serie A. Il capitano del Como Women, Giulia Rizzon, ha voluto commentare in questo modo la sfida contro le bianconere: “L’ultima volta che ho giocato contro la Juventus è stato sempre alla prima di campionato, in casa al Mozzanica. Quella partita contro le bianconere la perdemmo, però poi il resto del campionato andò molto bene. Mi auguro che iniziare con la Juve sia di buon auspicio anche questa volta. La squadra è fortissima, ormai non punta più solamente a vincere in Italia, ma anche ad andare sempre più avanti in Champions. È un club che domina da molti anni, con calciatrici esperte che sono abituate a palcoscenici importanti. Noi non dobbiamo avere paura di nessuno, ce la giocheremo a viso aperto contro una delle squadre più forti d’Europa. Sicuramente sarà una soddisfazione anche per noi”

L’appuntamento per la sfida Como-Juventus è dunque per le ore 20.30 di sabato 27 agosto allo Stadio Ferruccio di Seregno.

Fonte: Ufficio stampa Angelo Frusciante Como Women